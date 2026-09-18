亚航联合创办人费南德斯星期五说，航空燃油价格飙升带来的挑战远远低于冠病疫情时期，并强调集团拥有“强有力的流动性”，以安抚投资者对财务状况的担忧。

路透社报道，费南德斯星期五（9月18日）在媒体简报会上说，亚航拥有“强有力的流动性”且擅长现金管理。

亚航联合创办人费南德斯星期五说，第二季是亚航面对的最艰难时期，但随着亚航将调整票价以反映燃油成本上涨，预计营运情况将有所改善。（档案照片）

他补充说，目前的压力主要来自地缘政治紧张局势和燃油价格上涨，但旅游需求依然强劲。

路透社日前引述消息人士报道，马来西亚政府已询问马航和峇迪航空是否能够承接亚航的国内市场份额，以便在当局关注亚航财务状况之际进行情景规划。

截至6月底，亚航流动负债达184亿令吉（约57亿3300万新元），现金及银行存款则为9亿5400万令吉。

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费南德斯说，第二季是亚航面对的最艰难时期，但随着亚航将调整票价以反映燃油成本上涨，预计营运情况将有所改善。

亚航集团目前约占马来西亚国内航空市场六成。他强调，没有任何航空公司能够在一夜之间取代亚航在当地的100架飞机。

费南德斯透露，亚航第三季载客率为80%，第四季订票情况强劲。他也看好集团在印尼、菲律宾和泰国的业务。

亚航公布的数据显示，截至6月30日，第二季度净亏损8亿3100万令吉，主要受燃油成本上涨及汇兑损失3亿3100万令吉拖累。受美伊冲突中争影响，航空燃油价格第二季较前季上涨66%，平均每桶183美元（约233新元）。

亚航股价星期四（17日）重挫21%，星期五一度跌5%，随后收窄跌幅；今年以来，股价累计跌逾70%。