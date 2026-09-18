泰国副首相兼财政部长埃克尼提说，繁重的工作让他每晚只能睡约四小时，如今每周接受维生素静脉点滴、每天服用保健品来缓解疲劳。

埃克尼提（Ekniti Nitithanprapas）本周接受彭博社访问时半开玩笑地说，应对数据中心投资热潮和能源危机的压力，也让他的皮肤状况变差

现年55岁的埃克尼提自去年9月获首相阿努廷任命后，负责泰国经济多个领域，从税收、经济刺激措施，到电动汽车、数据中心及能源领域。

埃克尼提曾领导泰国税务局、消费税局和国家企业政策办公室。获任副首相兼财长后，他在经济政策上拥有相当大的决策空间，目前也在没有副部长协助下领导财政部。

曾担任副财长和能源部长的皮猜说，面对艰难的经济环境和层出不穷的问题，目前的架构让工作负担更加沉重，已超出一个人所能承担的范围。他直言：“没有人是超人。”

埃克尼提的目标是让泰国经济增长率超过3%，同时推动投资复苏。他希望投资占国内生产总值比重提高至约30%，并协助家庭和企业应对经济转型。

能源和数据中心是眼下两大挑战。他希望能源危机加速泰国转向更安全、可持续的能源，同时将成本上涨带来的冲击控制在可接受范围内。

他也负责制定数据中心投资规范，旨在把握人工智能热潮机遇的同时，避免消耗过多电力和水资源。

工作繁忙时，他有时一天只能睡两小时，而且即使躺在床上，思绪也不一定能平静下来。他说，只要行程允许，周末会抽一天睡七八小时并运动，但休息往往很短暂，“似乎总会有新的危机出现”。