（雅加达综合讯）马来西亚已做好准备，随时出动水陆两栖飞机、直升机和人员，协助印度尼西亚扑灭发生在苏门答腊和加里曼丹的森林及泥炭地大火。

马国副首相兼国家天灾管理委员会主席阿末扎希星期四（9月17日）在印尼与印尼副总统吉布兰会晤时提出上述献议。他说，只要印尼政府同意，马国救援力量可即刻出发。

阿末扎希在会后告诉记者，马国可派遣52名人员、一架庞巴迪（Bombardier）水陆两栖飞机及三架直升机赴印尼参与灭火行动。这些人员和飞机隶属马国海事执法机构、国家天灾管理委员会及空军部队。

不过他强调，马国的灭火行动必须先取得印尼总统普拉博沃的同意。

这是马国时隔多年后再次主动提出协助印尼空中灭火。马国曾于2015年派遣庞巴迪水陆两栖飞机前往南苏门答腊省执行空中灭火任务。

阿末扎希说，庞巴迪水陆两栖飞机可直接从湖泊、大海或河流汲水，并精准投放到火点；其余三架直升机也可执行空中投水灭火任务。

他强调马国非常关注印尼林火和烟霾问题。“不管是加里曼丹还是苏门答腊，每年都会有露天焚烧，产生的烟霾会飘到马来西亚。我们希望协助印尼一起解决这个问题。”

他说，这项援助行动并非为了干涉印尼事务，而是要解决影响本区域的跨境烟霾问题，避免它周而复始。

阿末扎希也说，马印将在灾难管理方面保持密切合作，包括举行会晤和联合演习，以及涵盖亚细安层面的合作。

印尼近期接受了日本的协助，日本派出三架CH-47直升机协助印尼军方开展灭火工作。

印尼林火制造的烟霾已飘到马国、新加坡和菲律宾上空。尽管深受烟霾困扰，但印尼外交部发言人星期四说，印尼并没有接到东南亚邻国的书面抗议。

马国首相安华和普拉博沃上周末在印度出席金砖国家峰会期间，举行场边会晤时讨论了印尼林火问题。