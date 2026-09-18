（吉隆坡法新电）泰国南部分离主义动乱持续超过20年并造成数千人死亡，当地主要分离主义组织民族革命阵线领导人发出狠话，誓言将继续武装斗争直至实现独立目标。

民族革命阵线（Barisan Revolusi Nasional，简称BRN）和平谈判代表团发言人尼马图拉（Nikmatullah Seri）本周在吉隆坡接受法新社专访时说：“这场战斗将持续至世界末日。只要我们的目标还没实现，我们就会继续战斗。”

泰南地区曾是回教北大年苏丹国一部分，在20世纪初遭泰国吞并。自1960年代起，BRN等叛乱组织便开始为建立独立回教国而战。据监测机构“深南观察”统计，自2004年冲突升级以来，已有超过7000名军警、武装人员及平民在暴力冲突中丧生。

8月23日，泰国南部那拉提瓦府发生一起电信塔袭击事件。由于近期泰南局势动荡，袭击增多，曼谷方面暂停了与泰南分离组织的对话。（法新社）

自2013年起，马来西亚从中斡旋，泰国开始与BRN展开和平谈判，但屡屡陷入僵局。今年7月22日，泰南那拉提瓦府一个安全检查站遭袭击，造成五名士兵死亡，曼谷方面暂停与BRN对话。

尼马图拉受访时既未证实、也未否认BRN对近期暴力事件升级负有责任。他说，BRN不是“殖民者的情报人员”，而是“斗争背后的推动力量”。

他也说，BRN在过去20年里有1000名战斗人员丧生，但强调“战争是不得已的最后手段”，并保证“我们不针对弱势群体，我们的目标是政府”。

泰南分离组织希望与曼谷分享权力

为了打破僵局，尼马图拉透露BRN已向曼谷提出一种分享政权的方案，并暗示BRN计划不经选举直接组建政府。“我们想要政治权力。也就是说，BRN应该能够治理泰南地区。”

根据他提出的方案，泰南地区将由遵循回教法的宗教警察和法院负责管理。“首先会有一个为期五年到10年的过渡期，在此期间由我们治理，之后我们将把权力移交给人民，由他们通过民主方式进行选择。”

尼马图拉也指责泰国当局对泰南马来回教徒实施“明显的语言与文化歧视”，导致当地居民缺乏安全感。

不过，泰国政府向来坚决否认歧视指控。泰国谈判代表此前曾表明，谈判桌上绝不容许讨论分裂国家。

8月23日，泰国南部那拉提瓦府拉艾县下属一个行政组织办公区域内停放的多辆汽车在袭击中被烧毁。这起事件据信由泰南民族革命阵线所为。（法新社）

针对陷入停滞的谈判进程，尼马图拉透露，BRN可能会在10月与泰国展开幕后接触。

马国国防部长卡立诺丁在发给法新社的一份声明中说，吉隆坡正考虑委任新调解人，并强调马国的首要目标是和平解决问题。“马来西亚尊重泰国的主权，并承认涉及泰国公民的事务属于其国内管辖范围。”

他也强调，马国绝不允许任何诉诸暴力或拒绝和平进程的势力“将马来西亚用作避难所或藏身之处”。

尽管和平之路漫长，BRN显然做好了长期抗争的准备。尼马图拉说：“这不是一场短期的斗争，它需要很长时间。我们的目标始终如一，那就是要求独立。”