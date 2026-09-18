泰南分离组织誓言战至最后 提出共享政权要求
（吉隆坡法新电）泰国南部分离主义动乱持续超过20年并造成数千人死亡，当地主要分离主义组织民族革命阵线领导人发出狠话，誓言将继续武装斗争直至实现独立目标。
民族革命阵线（Barisan Revolusi Nasional，简称BRN）和平谈判代表团发言人尼马图拉（Nikmatullah Seri）本周在吉隆坡接受法新社专访时说：“这场战斗将持续至世界末日。只要我们的目标还没实现，我们就会继续战斗。”
泰南地区曾是回教北大年苏丹国一部分，在20世纪初遭泰国吞并。自1960年代起，BRN等叛乱组织便开始为建立独立回教国而战。据监测机构“深南观察”统计，自2004年冲突升级以来，已有超过7000名军警、武装人员及平民在暴力冲突中丧生。
自2013年起，马来西亚从中斡旋，泰国开始与BRN展开和平谈判，但屡屡陷入僵局。今年7月22日，泰南那拉提瓦府一个安全检查站遭袭击，造成五名士兵死亡，曼谷方面暂停与BRN对话。
尼马图拉受访时既未证实、也未否认BRN对近期暴力事件升级负有责任。他说，BRN不是“殖民者的情报人员”，而是“斗争背后的推动力量”。
他也说，BRN在过去20年里有1000名战斗人员丧生，但强调“战争是不得已的最后手段”，并保证“我们不针对弱势群体，我们的目标是政府”。
泰南分离组织希望与曼谷分享权力
为了打破僵局，尼马图拉透露BRN已向曼谷提出一种分享政权的方案，并暗示BRN计划不经选举直接组建政府。“我们想要政治权力。也就是说，BRN应该能够治理泰南地区。”
根据他提出的方案，泰南地区将由遵循回教法的宗教警察和法院负责管理。“首先会有一个为期五年到10年的过渡期，在此期间由我们治理，之后我们将把权力移交给人民，由他们通过民主方式进行选择。”
尼马图拉也指责泰国当局对泰南马来回教徒实施“明显的语言与文化歧视”，导致当地居民缺乏安全感。
不过，泰国政府向来坚决否认歧视指控。泰国谈判代表此前曾表明，谈判桌上绝不容许讨论分裂国家。
针对陷入停滞的谈判进程，尼马图拉透露，BRN可能会在10月与泰国展开幕后接触。
马国国防部长卡立诺丁在发给法新社的一份声明中说，吉隆坡正考虑委任新调解人，并强调马国的首要目标是和平解决问题。“马来西亚尊重泰国的主权，并承认涉及泰国公民的事务属于其国内管辖范围。”
他也强调，马国绝不允许任何诉诸暴力或拒绝和平进程的势力“将马来西亚用作避难所或藏身之处”。
尽管和平之路漫长，BRN显然做好了长期抗争的准备。尼马图拉说：“这不是一场短期的斗争，它需要很长时间。我们的目标始终如一，那就是要求独立。”