（芙蓉综合讯）马来西亚森美兰州宫廷风波持续升温。针对四大酋长罢黜森州最高统治者（又称严端）慕力兹所引发的宪政争议，首相安华星期五（9月18日）明确表态，强调马国奉行君主立宪制，任何撤换统治者的行动绝非小事，各方必须坚定立场并严格依法行事，而联邦政府绝不介入干预。

首相安华星期五（9月18日）出席公开活动后简短回应说，他不否认森州传统酋长、习俗与州属体制中所适用的原则，关键在于必须确保规则获得完全遵守、程序依法进行。

他说：“如果四大酋长等方面有任何动议，就要完全依循程序。这些规则不只适用于统治者，也适用于四大酋长。依循程序，我们不干预。”

这起轰动马国的宫廷危机起源于森州政府星期三（16日）宣布与四大酋长站在同一阵线，接纳罢黜慕力兹的“419宣言”，并改立纳扎鲁丁为新任严端。

然而，马国律政署星期四（17日）发文告指出，4月19日罢黜慕力兹的宣言文件无效。

律政署的表态随即引发四大酋长及淡边东姑勿刹理事会反击。四大酋长及淡边东姑勿刹理事会秘书处星期四深夜发表强硬声明，批评律政署的法律意见令人混淆，并认为森州政府接受罢黜慕力兹的“419宣言”，是维护宪法至上原则的表现。

他们说，罢黜程序早在3月5日及4月19日完成调查，调查报告也于8月26日呈给国家元首，因此符合《1959年森州宪法》规定。

他们强调，罢黜严端是四大酋长依据特权作出的决定，律政署无权干涉森州内部事务，也不应充当法官，质疑森州政府宣布罢黜严端的决定。

四大酋长进一步向森州政府秘书施压，要求拒绝执行决定的州秘书立即辞职或接受纪律处分。“州秘书须服从现任政府的指示，不应接受与州政府行政无关的外部人士指示。”

州秘书处周四晚发文告回应马国律政署的说法，表明会遵从律政署意见，并称州秘书已咨询州法律顾问，以确保采取的行动符合现行法律及州宪法。

由于森州政府、四大酋长、律政署和州秘书各说各话，以致慕力兹的严端地位至今仍难以厘清。他星期五到森州神安池端姑慕纳威回教堂参加周五聚礼，受到民众热烈欢迎。现场还有支持者高举写着“吾王万岁”的横幅声援他。