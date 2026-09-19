马来西亚巫统秘书长阿斯拉夫说，为协助前首相纳吉缴罚款而设立的筹款基金，在头三个小时就筹到超过63万4000令吉（约19万8116新元）的善款。

《星报》报道，阿斯拉夫星期六（9月19日）说，“纳吉声援基金”（Tabung Solidariti Najib Razak）在三小时内募到63万4562.02令吉。

他在脸书贴文说：“有许多人捐款，最小数目是10令吉或50令吉。”

马来西亚国家元首苏丹依布拉欣18日给予纳吉有条件特赦，批准纳吉以居家服刑方式，服完因一马公司前子公司SRC国际公司案件而被判的剩余刑期，前提是他须先缴清5000万令吉（约1558万新元）的罚款。

纳吉因挪用SRC国际公司资金案被判的刑期原定于2028年8月23日届满。

纳吉获得特赦的消息由首相署法律事务部发声明正式宣布。声明说，这是吉隆坡、纳闽和布城联邦直辖区特赦局当天开会后的决定。纳吉须遵守所规定的各项条件，若违反其中任何一项，特赦将自动失效，他须立即返回监狱服刑。

巫统随后宣布为纳吉筹款，以协助他缴付罚款。

现年73岁的纳吉自2022年8月23日起在雪兰莪州加影监狱服刑。若缴清罚款并遵守特赦条件，他便可离开监狱，在家服完SRC案剩余刑期。

据悉，这项特赦只涉及SRC国际公司案，不包括纳吉因一马公司洗钱和滥权案被判的刑期。若纳吉没有再申请特赦或申请未获批准，他在家服完SRC案刑期后，仍须返回监狱服一马案刑期。

去年12月，法庭裁定纳吉在一马案中被控的四项滥权和21项洗钱罪名全部成立，判处他监禁15年及罚款近114亿令吉。有关刑罚与SRC国际公司案的刑罚分开执行。