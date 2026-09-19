（吉隆坡综合讯）马来西亚在野的土著团结党面对国民联盟内部日益被边缘化的困境，正积极寻求新的政治出路，包括探讨与昔日盟友希望联盟重新合作的可能性。

《马来西亚前锋报》引述土团党领导层消息人士报道，包括土团党主席慕尤丁在内的领导层已为此项政治转向“开绿灯”，并以雪兰莪州作为双方探索合作的首个试点。若一切顺利，雪州将成为双方再续前缘的州属。

消息人士说：“我们已和希盟代表谈过好几次……各党领袖包括民主行动党都对这项新的政治合作安排持正面态度。”

消息人士透露，参与谈判的领袖包括土团党总秘书阿兹敏、青年团团长希尔曼，以及雪州大臣及人民公正党副主席阿米鲁丁。

今年8月以来，土团党与希盟可能重新联手的传闻在马国政坛不胫而走，其中又以雪州的合作动向最受关注。阿兹敏早前表明，土团党愿与雪州政府合作。阿米鲁丁也说，不排斥与包括土团党在内的其他政党合作。

不过，消息人士强调，双方目前仍在谈判，尚未确认合作。“这个星期相信是关键期，预料土团党接下来的政治方向很快就会明朗。”

土团党与希盟曾是彼此重要的政治盟友。2016年，前首相马哈迪与慕尤丁等人创立的土团党加入希盟，希盟赢得2018年大选实现政党轮替。土团党慕尤丁派系与时任公正党署理主席阿兹敏派系于2020年2月联合巫统和伊斯兰党发动“喜来登事件”，导致马哈迪政府倒台。土团党随后退出希盟并与之反目成仇，如今再次传出破冰合作，预料将彻底重塑马国政治格局。