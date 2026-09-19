（马尼拉综合讯）菲律宾南部一所高中星期五发生枪击案后，菲律宾内政部及教育部星期六（9月19日）证实，15岁枪手生前极度沉迷暗网（dark web）和极度暴力网络群组“真实罪案”，并在暗网力量的蛊惑和驱使下，撬开父亲的保险箱偷取枪支到校园干案。

这起发生在南哥打巴托省邦加镇（Banga）一所高中的枪击案共造成三死七伤，死者包括枪手。邦加镇政府官员说，其中一名伤者伤势严重，目前在加护病房救治。另外三名伤者已经出院，另有三人被转送到私人医院。

菲律宾教育部长安加拉表明，将寻求信息与通信技术部以及内政与地方政府部协助调查，枪手是否受到网络群组“真实罪案”的影响。

安加拉说，他看过枪手留下的一些文字，内容显示他似乎并不想真的展开行动。“他知道自己即将要做的事是错的，但似乎有人说服他这么做。”

菲律宾国家警察总长纳尔塔特斯透露，记录显示，枪手频繁参与社交媒体和互联网活动，所浏览的内容显示暴力活动。

由于这是今年第三起造成多人死亡的校园枪击案，教育部计划推出更严格的校园安全措施。

安加拉说，教育部已购买更多金属探测器，但没有说明这些设备何时会分发到学校。此外，教育部也在研究如何改善学生的心理健康，并正在招聘更多学校辅导员助理。