马来西亚希望联盟主要成员民主行动党秘书长陆兆福宣布，他将辞去交通部长职，以表达民行党对前首相纳吉获准居家服刑一事的立场。

不过，民行党其他部长、副部长和政府官职者将继续留任，以确保政治稳定。

民行党中央执行委员会星期六（9月19日）召开紧急会议，商议纳吉获得有条件特赦一事。陆兆福在会议后召开记者会说，他将在近期内向首相安华正式提出辞呈。

他说，民行党中委会经过约三小时讨论后达致这项决定。

陆兆福强调，这项请辞仅涉及他一人，其他民行党的内阁成员，包括正副部长和其他政府职位者将继续留在政府内。

他说，这是因为目前有一些政治势力正等着民行党退出政府，而一旦民行党退出，将导致政治不稳，甚至令首相失去多数支持，继而造成国会被迫解散或政府更迭。

陆兆福说，民行党非常清楚一些人的政治盘算和手段。“他们希望我们作出某种决定，以让他们实现政治目标。我们不会让他们有这样的机会，因此作出这个决定。”