（曼谷综合电）环球小姐选美比赛爆发主办权纠纷，东南亚六个国家包括新加坡主办的比赛不受品牌持有机构承认，六国佳丽能否参加今年11月在波多黎各举行的总决赛也陷入争议。

持有环球小姐（Miss Universe）品牌的泰国市场行销公司JKN Global集团星期五（9月18日）发表声明称，不承认印度尼西亚、老挝、马来西亚、新加坡、泰国和越南的比赛授权，六国佳丽不符合资格参加11月举行的第75届环球小姐总决赛。

不过，授权这六国举办比赛的Miss Universe Eastern公司首席执行长纳瓦特（Nawat Itsaragrisil）同天召开记者会坚称，JKN Global的通告不具法律效力，所有六名佳丽将如期到波多黎各首都圣胡安参赛。

据《曼谷邮报》报道，JKN Global是在2022年收购环球小姐机构的股权，但过后因财务压力将50%股权售回前任股东，由JKN Legacy持股。

环球小姐机构（下称母公司）通过两家子公司MU East和MU West分别负责各自区域的品牌行销。MU East再通过新加坡的注册公司经营东南亚的授权业务，负责人是纳瓦特，他同时也是持有泰国赛事2025年至2029年主办权的公司负责人。

纳瓦特是泰国媒体娱乐界知名企业家，去年在曼谷举行的总决赛期间陷入语言羞辱佳丽的争议，被母公司管理层谴责后公开道歉。

去年在曼谷举行的环球小姐选美总决赛，爆发数起涉及泰国娱乐界名人纳瓦特（左）的争议。几名佳丽包括最终的总冠军、墨西哥环球小姐博什（Fatima Bosch）指他在赛事期间涉嫌语言暴力。

JKN Global星期五指纳瓦特掌管的MU East公司未获授权在任何地区发出赛事主办权，并谴责纳瓦特公开母公司内部一些未经审计的财务信息，称这些在社媒上流传的“虚假、误导或不完整信息”，可能损害环球小姐品牌的信誉。

纳瓦特则在记者会上称，撤销比赛授权如此重大决策须获母公司监管体系批准。母公司已通过JKN Legacy的持股，在股权均分结构下由MU East和MU West负责经营，而MU East并未批准JKN Global发布声明。

MU East表明，它仍持有合约权力，可继续派遣六国代表佳丽参加年底的总决赛。