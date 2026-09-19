柬埔寨政府宣布启动一项耗资3000万美元（约3900万新元）的电子垃圾管理计划，以期在五年内减少电子垃圾，加速向循环经济转型。

新华社报道，柬埔寨环境部星期六（9月19日）发表联合新闻公报称，这个计划获得柬埔寨政府和私人合作伙伴2600万美元的联合融资，以及全球环境基金（GEF）400万美元的赠款支持。

这项计划由柬埔寨政府与联合国开发计划署（UNDP）合作推进。这项计划的核心目标在于优化整个电子产品价值链的资源利用，全面改善电子垃圾回收与处理流程，预计项目可减少2万7000吨的温室气体排放，有效控制汞和持久性有机污染物等有毒物质，并防止超过2万吨污染物进入自然环境。计划将直接保护逾20万人的健康与安全。

柬埔寨环境部国务秘书佐巴里（Chuop Paris）说，政府的目标是从线性的“获取、制造、废弃”（take-make-dispose）模式，转变为重视资源、减少浪费、保护人民和环境的循环经济模式。

柬埔寨在今年6月宣布全面禁止进口电子垃圾，以保护环境和公众健康，防止长期污染，保障子孙后代能可持续发展。

联合国开发计划署驻柬埔寨代表加维利亚（Enrico Gaveglia）指出，柬埔寨电子产品消费增长的规模与速度十分惊人，2024年全国约有2400万台在用电子设备，因此报废电子垃圾的处理系统必须跟上增长步伐。

加维利亚指出，提高垃圾处理能力并实施严格的保障措施，对于保护工人和当地居民免受有毒物质和不安全回收行为的危害至关重要。