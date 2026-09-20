马来西亚前首相纳吉虽获国家元首御准剩余刑期居家服刑，但纳吉大部份资产及银行户头仍遭政府冻结，导致他无法完成缴付5000万令吉（约1560万新元）罚款的特赦条件。纳吉因此暂时将继续在雪兰莪加影监狱寻思对策。

据《星洲日报》报道，纳吉的代表律师沙菲宜星期天（9月20日）透过律师事务所发文告说，纳吉的绝大部分资产、银行户头及房产，目前仍受制于政府的冻结令与执法程序，因此纳吉无法单方面掌控及处置这些资产，也无权动用这些资产来缴付罚款以完成居家服刑的条件。

文告说，纳吉感谢元首，也感谢许多主动捐款以协助他筹足罚款的民众。但特赦条件包括缴清上述罚款后，才能居家服刑。因此纳吉向法庭缴清上述罚款前，仍须继续关押在加影监狱。

文告强调：“我们的当事人正在征询建议，并考虑实现这项（居家服刑）条件的最佳方案。”

联邦特赦局上周五（18日）开会后，元首苏丹依布拉欣批准有条件特赦纳吉，准许他至2028年8月23日的剩余刑期以居家服刑方式执行，条件是他须缴清5000万令吉罚款。

吉隆坡冼都警区主任阿努亚巴克星期天告诉《星洲日报》，警方准备在纳吉住家外设立流动警局。

吉隆坡警方星期天（9月20日）在前首相纳吉住家外设立流动警局，以维持秩序。（马新社）

他强调：“这并非为了24小时看守纳吉，而是为了在纳吉回家过程中维持秩序，并保障公众安全。”