（吉隆坡综合讯）马来西亚非法诊所多年来屡禁不止，马国医药协会指出，这是因为许多非法移民没有证件，加上缺乏经济能力，不敢前往合法诊所所致。协会因此促请当局加强取缔非法移民，以杜绝非法诊所问题。

《星洲日报》报道，马国医药协会主席西瓦纳森星期六（9月19日）发文告说，医药协会发现，一些今年初被取缔的非法诊所，数个月后又恢复营业，情况令人担忧。

他说：“这些非法活动一再出现，让人质疑目前的执法行动是否足够？那些非法诊所经营者被取缔后，是否只是换了地点继续营业？”

西瓦纳森认为，政府应解决非法移民面对的医疗服务问题，避免他们因为担心受对付，选择到非法医疗诊所接受治疗，从而助长非法诊所和黑市医生，并且沦为非法医疗服务的受害者。

他提醒，医疗服务依法须由具备资格且注册的专业人员提供，也必须在政府批准的场所进行，并使用政府批准的药物及医疗器材为患者治疗。

他说，非法诊所往往由不具资格或未注册者运营，并使用未经政府批准的药物、注射剂、抗生素及其他医疗器材。这为患者及公共卫生带来严重风险。

西瓦纳森因此促请政府，追查这些非法药物和医疗用品的供应来源，包括调查这些物品是如何被带入马国，以及追究协助分销非法药物者。

他强调，政府必须采取更严格、持续及以情报为导向的执法行动，包括检查涉嫌经营非法诊所的地点，并定期前往曾遭取缔的非法诊所展开后续检查。

根据卫生部数据，自2021年以来，当局已接获超过1020起针对非法诊所的投报，且投报数量逐年呈增加的趋势。