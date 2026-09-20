（马尼拉法新电）菲律宾正大力发展国家关键矿产及人工智能领域，但在征用土地建设制造中心时被指缺乏信息且未经事先沟通，引起当地原住民群体担忧，他们的祖传领地可能遭侵占。

菲律宾今年4月加入美国主导的硅和平（Pax Silica）倡议。这项计划旨在保障人工智能（AI）与半导体供应链安全，并降低参与国对中国的依赖。

菲政府计划在马尼拉以北的丹辘省（Tarlac）建设占地约1620公顷的大型工业基地，生产用于AI数据中心的高端组件。政府估计，这可吸引高达700亿美元（约893亿新元）的投资，并创造约19万个就业岗位。

然而，对于当地大约1000名原住民阿埃塔人（Aetas）来说，流离失所的危机迫在眉睫。今年7月，他们收到菲基地转换与发展（BCDA）署来信，称这个项目可能会占用他们的土地。

部落领袖穆诺兹说，BCDA工作人员曾上门告知，他们须在12月前搬离，迁往距离现居地约16公里的区域。

不过，当局并未提供总体规划图，说明哪些部分的祖居地会受影响。此外，BCDA提出的征地补偿标准每平方米仅30比索（约0.61新元），遭到所有人拒绝。

穆诺兹说：“我们的生活、生计和文化都与这片祖居地紧密相连。钱总会花光的，土地更为重要。”

BCDA拒绝回应有关阿埃塔人处境的具体问题，并驳回关于获取项目场地官方边界图和地理空间数据的请求。他们说，在官方有最终决定前，这些信息暂不公开。

在8月举行的菲参议院听证会上，BCDA主席宾康说，阿埃塔人居住在政府土地上；与菲律宾许多土著一样，他们没有土地所有权。

除了土地权争议，大型工业建设也引发电力供应方面的担忧。不过，菲律宾一家AI公司的研究总监坎巴说，尽管存在一些问题，但美菲两国的密切关系，仍会促使投资者进驻。

此前有报道称，美国将警告各国，如果加入中国支持的竞争框架，可能会被排除在硅和平之外。

坎巴认为，这正是菲律宾的优势，可为外资提供与中国脱钩的机会。

美国去年12月提出硅和平倡议，签署国包括澳大利亚、印度、以色列、日本、卡塔尔、韩国、新加坡和英国等13个国家。