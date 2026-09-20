（吉隆坡综合讯）马来西亚教育部规定，私立教育机构包括以公司形式经营的补习中心，从明年起更新执照的条件包括强制让土著持有三成股权，引起业者强烈反弹。教育部已同意在内阁检讨这项措施。

不过，教育部星期天（9月20日）发文告说，上述措施并非新规定，因为教育部2006年的《私立教育机构政策手册》已详细列明补习中心所有权的规定。

尽管如此，文告说，教育部始终关注各方的意见，将于来临的内阁会议中提呈建议，重新检讨补习中心的股权结构。

《南洋商报》报道，马国教育部近期发布的新版私立补习中心注册指南列明，凡注册资本达到1万令吉（约3140新元）或以上的普通补习中心，以及5万令吉或以上的语言及技能中心，且以公司形式营运，公司的股权结构就须包含至少30%的土著股权，并完全禁止外资。

雪兰莪州八打灵再也国会议员李健聪上个星期三（16日）就此事发文告，要求教育部列明哪些私立教育机构受到这项政策影响，是否涵盖私立幼儿园、补习中心、发展中心、语言中心等。

他也促请教育部说明实施这项股权规定的法律及政策依据，以及为何教育机构要以股权种族比例作为更新执照的条件。

另据《星洲日报》报道，维权组织马六甲家长教育行动委员会主席麦志坚星期天说，如果政府希望提高土著在补习中心领域的参与度，应提供融资、培训及拨款，而不是要求现有业者让出股权。

他说，一些经营数十年的补习中心业者投入自己的资金、承担风险、聘请教师，从零开始创业开办补习中心，不应成为上述政策的牺牲品。