（马尼拉讯）菲律宾南哥打巴托省邦加镇镇长帕伦西亚说，根据警方调查，星期五在当地一所高中开枪袭击的枪手蓄谋已久，并且在行动前数小时曾警告一些同学不要到学校。

《菲律宾询问者报》报道，帕伦西亚星期六（9月19日）透露，警方调查人员从枪手的手机中恢复了聊天记录。记录显示，这名16岁的枪手早在8月份就策划了这次袭击，原定9月3日进行，但并未实施。

这起校园枪击案发生在南哥打巴托省邦加镇（Banga）一所高中，造成三死七伤，死者包括枪手。

帕伦西亚说，根据警方向他通报的初步调查，一些同学显然早知道枪手的计划，因此星期五（18日）没有去上学。

据悉，在事发前几个小时，枪手告诉朋友和同学午饭后回家，因为他即将实施计划。然而，由于枪手平时爱开玩笑，部分同学对他的警告不以为意。

帕伦西亚说，他已听取调查情况的汇报，并与枪手的班主任交谈；班主任形容枪手是特长班里的优等生，一直被认为品行良好。

这次枪击事件引发人们重新审视公立学校的安保措施。菲律宾教育部长安牙拉承认，教育部门在应对校园枪击事件方面准备不足。

他在走访事发高中时告诉记者：“我们必须加强安保措施，对于此类枪击事件，我们确实准备不足。”

针对校方也须自行加强安检的建议，帕伦西亚说，学校保安人员有限，很难对学生逐一筛查。他建议，班主任可在学生进入教室时检查，家长也应在孩子离家前检查他们携带的物品。