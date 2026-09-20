菲律宾南部校园枪击案枪手疑似遭暗网势力蛊惑犯案后，菲律宾网络犯罪调查与协调中心（CICC）呼吁信息技术专家和黑客社群与政府合作，共同保护菲律宾青少年免受暗网侵害，防止更多校园悲剧发生。

《菲律宾星报》报道，CICC执行主任兼副部长帕莱索（Renato Paraiso）星期天（9月20日）接受广播电台采访时坦言，政府目前的技术能力存在局限，因此敦促精通网络技术的民间高手挺身而出，协助弥补安全漏洞。

帕莱索说：“致我们在各大信息与通信技术社区、黑客社群和电脑论坛的同行与朋友，如果你们了解任何内情或拥有相关渠道，请站出来……为了年轻人，让我们携手互助。我们不希望看到类似悲剧再次发生，更不希望以另一个孩子的生命为代价。”

暗网是指隐藏在互联网底层的匿名网络，一般人通过普通浏览器无法访问，需要特殊的应用程序和专业技术才能进入。

帕莱索指出，这些地下论坛已成为黑客群体、非法军火商和匿名组织交流的平台，官方想要渗透这些网络空间并监控潜在威胁极其困难。尽管目前有一些表层监控工具，但更深层的情报工作必不可少，因为要获得暗网社群的信任并取得准入凭证，往往需要花费数年时间。

菲律宾南部南哥打巴托省邦加镇（Banga）一所高中星期五（18日）发生枪击案，共造成包括枪手在内三死七伤。其中一名伤者伤势严重，目前在加护病房救治，另有三名伤者已经出院。

菲律宾内政部及教育部星期六（19日）证实，15岁枪手生前极度沉迷于暗网和极端暴力网络群组“真实罪案”，并在暗网力量的蛊惑和驱使下，撬开父亲的保险箱偷取枪支到校园干案。