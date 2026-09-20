（沙亚南综合讯）马来西亚首相安华说，交通部长陆兆福已通知他有关辞任交长的事，但双方还没有时间面对面详谈，他也尚未收到陆兆福的正式辞呈。

综合《星洲日报》和《中国报》报道，安华星期天（9月20日）出席活动后受询时说，他将安排时间与陆兆福见面，预计是两人结束访华行程之后，也就是本月底返马后，他们才能进一步讨论此事。

换言之，安华尚未接受陆兆福的辞职。

陆兆福也是民主行动党秘书长。他星期六（19日）召开民行党中央执行委员紧急会议后宣布，他将辞任交长职，以表达民行党对前首相纳吉获准居家服刑一事的立场。

纳吉星期五（18日）获得国家元首有条件特赦，可以离开监狱居家服刑，条件之一是必须先缴清5000万令吉（约1560万新元）罚款。

对于陆兆福因此请辞，安华说：“我理解他（陆兆福）的立场，因为他是有原则的人。对于任何可能让外界认为，政府在反贪腐问题上态度软弱或有所放宽的做法，他始终坚持自己的立场。”

至于内阁会否改组，安华简短回应说：“我们一步一步来。”

尽管已宣布辞职，但陆兆福未来数天仍会以交长身份履行既定公务，包括星期天晚间启程前往中国上海出席部长级会议，并陪同安华出席9月22日至27日在上海举办的第48届世界技能大赛。

陆兆福星期天向《星洲日报》证实，他会继续以交长身份访华。