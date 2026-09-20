民主行动党秘书长陆兆福星期六（9月19日）宣布辞去交通部长职务，以回应前首相纳吉获得特赦时，也拒绝所有12名民行党正副部长一起辞职，以免政局动荡。

民行党一名中央执行委员（中委）星期天（20日）告诉《星洲日报》，陆兆福星期六在中委会会议宣布辞去交通部长职，以代表民行党对纳吉获得居家服刑的交代。此举引起中委们长达90分钟的激烈反对，所有发言的中委都不认同陆兆福一人辞职，并主张要辞就所有12名正副部长一起辞。

这名中委透露，会议上要求12人一起辞职者，以民行党主席哥宾星态度最强硬。哥宾星当时告诉陆兆福：“你是秘书长，但我是主席。我也要负责任，所以我也该辞职。”

他透露：“陆兆福回应哥宾星说，他是秘书长，他的分量够大，他一个人辞职就行，其他人留下，否则政权会不稳定。”

他强调，陆兆福辞意坚决，并在会上表明只是跟大家交代而绝不接受挽留。

这名中委也透露，陆兆福当时还对民行党顾问林冠英说：“你曾担任秘书长，你应该了解我现在的处境，所以相信你会支持我。”林冠英则表示理解与支持。

马国国家元首苏丹依布拉欣星期五（18日）在联邦特赦局会议中，批准有条件特赦纳吉，允许他以居家服刑的方式服完因一马公司前子公司SRC国际公司案件而被判的剩余刑期，直至2028年8月23日。特赦的前提是纳吉须先缴清5000万令吉（约1560万新元）罚款。

民行党中央执行委员会隔天召开紧急会议商议此事。陆兆福会后召开记者会宣布将辞交通部长，以表达民行党对纳吉获准居家服刑的立场。

陆兆福说，民行党中其他担任部长、副部长等职务的成员将继续留任，以确保政治稳定。民行党目前在内阁包括陆兆福共有五名部长，另有七名副部长。