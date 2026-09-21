马来西亚森美兰宫廷风波再有重大转折。最高统治者慕力兹宣布，立即革除所有10名曾支持罢黜慕力兹的州行政议员，但保留支持慕力兹的州务大臣依斯迈拉欣。

慕力兹的做法意味联合执政的国民阵线与国民联盟，必须再推举另外10名州议员出任州行政议员（州内阁部长）。国阵与国盟在今年8月1日的森州选举，拿下36席中的25席。

换言之，依斯迈拉欣现在只能从15人中选出10人进入州内阁。此事将牵动国阵与国盟各党，尤其巫统与伊斯兰党在森州的权力布局。

据《星洲日报》报道，森州王宫星期一（9月21日）深夜发文告宣布，所有10名州行政议员违反就职宣誓，慕力兹因此决定撤销对他们委任。

文告说，这些人受委为州行政议员前，已于今年8月7日在森州最高统治者（简称严端）慕力兹面前宣誓，并签署效忠声明。

根据1959年森美兰州宪法，除了州务大臣外，州行政议员的任期由严端决定。

文告指出，这些州行政议员当时宣誓效忠严端和王室，并承诺捍卫和维护州宪法的尊严与主权，同时承认森美兰州司法及酋长理事会所拥有的权力。“然而他们上星期二（15日）所采取的行动和发表的言论，已经违反有关宣誓。”

文告说，严端因此后决定，立即撤销这些州行政议员的委任，并已致函通知他们。

森州严端慕力兹上星期四（9月17日）从国外回返马国后，隔天前往回教堂祈祷。他星期天（20日）宣布革除所有10名州行政议员。（马新社）

遭革职的行政议员包括拉扎里、苏海米占、莫哈末阿斯纳、萧康骏、莫哈末法依扎、赛夫巴哈里、慕斯达法、西蒂诺乌迈拉、莫哈末拉兹和莫哈末菲鲁斯。

文告也说，森州大臣依斯迈拉欣必须根据州宪法，向严端提呈新一批州行政议员人选名单，以供审议和御准。

严端也要求州务大臣确保州政府行政在这段期间继续顺畅运作，并遵循州宪法规定。

文告强调，在行政过渡期间，人民的利益必须继续获得保障。文告由森州王室礼仪总管阿兹兹发出，日期为9月20日。

森州王室与州政府之间的争议，源于一份涉及慕力兹地位的争议性公告。森州行政议会上星期二召开会议后，所有州行政议员隔天发布联名文告，认定四大酋长罢黜慕力兹王位的公告有效，并承认纳扎鲁丁为新任严端。

森州大臣依斯迈拉欣随后也证实，州行政议员的公告是在上星期二的州行政议会会议上讨论，并获得全体州行政议员一致通过。

不过，森美兰州司法及酋长理事会随后表明，州行政议会无权决定有关公告或决定严端的地位是否合法，并强调慕力兹仍是合法的森美兰严端。

联邦政府律政署上星期四（17日）也表明，州务大臣和州行政议会无权单方面撤换严端，或宣布空置严端职位。律政署也并指森州州行政议会上述公告不具法律效力。