（吉隆坡综合讯）马来西亚联邦政府星期一（9月21日）开始在柔佛、马六甲和森美兰展开为期四天的人工降雨行动，希望提高这些地区的水坝水位并缓解烟霾。

据《星报》报道，首相署国家天灾管理机构星期一发文告说，这三州的人工降雨将在星期四（24日）结束。当局希望特定水坝的水位，能恢复至最佳蓄水量。

人工降雨行动是由国家天灾管理机构、气象局、天然资源与环境永续部，以及马国空军合作进行的。

据柔佛州政府网媒柔佛数码媒体报道，柔佛州务大臣翁哈菲兹星期天（20日）巡视吗什水坝后说，持续高温导致吗什水坝水位下降，当局因此决定在水坝周边展开为期四天的人工降雨行动，确保供水保持稳定。

翁哈菲兹也是吗什区州议员。他说，当局也将启动生水调配系统，将永池（Kolam Yong）及吗什水坝的生水一同引流至乌鲁文律河。

他说，这项应急措施预计每日可额外增加2500万至3000万公升的生水供应量，以缓解新邦令金自来水厂的供水压力。

烟霾情况方面，据马国环境局截至星期一下午5时的数据，全国空气污染情况比星期天（20日）稍有好转，东马则继续比西马严重。

马国星期一下午没有任何地区的空污指数超过201点的非常不健康水平，但17个不健康水平地区中，东马占11个，以砂拉越加帛的173点最高。西马则以吉隆坡蕉赖的156点最高。

全国六个空气污染情况良好的地区都在西马，指数以槟城浮罗山背31点为最低。