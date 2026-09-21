（雅加达讯）印度尼西亚总统普拉博沃日前对削减中央向地方拨款，以及计划把教师招聘权收归中央的表态，引发外界对中央集权化的担忧，认为此举可能削弱地方自治。

《雅加达邮报》报道，普拉博沃最近在西爪哇省茂物县汉巴朗私人住所与数名资深记者会面时，谈及政府为优先落实重点项目而采取收紧地方拨款的措施。

普拉博沃指责一些地方政府没有善用中央拨款来建设或维修学校、桥梁等基础设施，部分资金甚至遭到削减或挪用。

在今年的国家预算中，中央向地方政府的拨款减至693万亿印尼盾（约533亿新元），比去年拨出的869万亿印尼盾减少约20%。

除了削减地方拨款，普拉博沃也说，政府正在考虑将教师招聘权重新交还中央政府，作为“全面改革”的一部分。

普拉博沃说，这项计划源于他对地方政府教师遴选制度的质疑。他声称，一些地方领导人只从自己的亲信圈子中挑选教师。

他说：“地方官员在招聘教师时是否客观公正？还是他们会任命自己的亲属和竞选团队成员担任教师？我们需要了解实际情况。”

他也进一步将问题归咎于印尼过去“快速的地方分权”，使地方政府获得更大的行政权力。

印尼早在1974年首次通过法律确立地方自治，1999年颁布《地方政府法》后进一步强化地方分权，赋予地方领导人在医疗、教育等多个治理领域更大的权力。

不过，澳大利亚麦考瑞大学博士后研究员纳瓦分析说，削减地方经费将削弱地方行政部门的权力，这将使得地方政府没有足够预算维持政府运作。

纳瓦也说，这类削减“只会加强地方政府对中央政府的向上问责”，却没有显示政府将加强监督。“（政府）应该做的是加强自下而上的问责，让公众更多参与地方预算的制定。目前的做法偏离了问题重点。”

非政府组织印尼教育监督网络（JPPI）的乌拜德也认同这一观点。他认为，将教师招聘权交给雅加达中央政府，反而可能让招聘过程更容易受到政治干预。

他说，教师素质及招聘方面的问题，应该通过加强现有的地方分权制度来解决。

印尼教师协会（P2G）的伊曼则认为，重新集中权力可能成为中央政府加强对教师管控的一种手段。“我们认为这项计划更多是为了管束教师。大多数教师近年来对政府政策的批评越来越强烈。”

政府今年将近30%教育预算拨给免费营养餐计划而备受诟病。

乌拜德也警告，将教师招聘集中到中央政府，可能导致地方之间的差距重新扩大，而这正是1998年以前、苏哈多主政的“新秩序”时代的特征。