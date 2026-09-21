（坤甸法新电）印度尼西亚内阁秘书泰迪说，政府出动数十架飞机和数万名人员竭尽全力扑灭大规模野火，但至今仍难以控制火势。

泰迪星期一（9月21日）说，政府自上个月以来已向苏门答腊岛等地部署64架飞机和5万4000名人员，试图通过空中洒水灭火。

不过，广阔的面积和复杂的泥炭地环境，给各地的灭火工作带来严峻挑战。

受灾最严重地区之一的西加里曼丹灾害管理机构发言人丹尼尔（Daniel Sinyor）说，当地泥炭土壤内部燃烧火点的深度不一，加剧了灭火难度。“另一个挑战是地面部队可用的水源有限。一般情况下，受火灾影响地区的水源正在减少，甚至完全干涸。”

消防人员已同大火搏斗数周，火灾产生的烟霾笼罩印尼部分地区，并波及邻国马来西亚和新加坡。印尼总统普拉博沃此前表明愿意接受马来西亚的援助。本月，约350名日本自卫队成员也抵达西加里曼丹省，协助开展灭火工作。

上周，西加里曼丹省的原住民和民间社会团体提起集体诉讼，起诉政府官员未能有效预防火灾。

代表律师格洛里奥（Glorio Sanen）发声明说：“这并非突发的新灾难，而是每年都会发生的灾害。”

他说，这种反复出现的情况证明，政府明知存在潜在的烟霾灾害，以及森林和土地火灾带来的风险。

印尼今年初已开始出现野火，7月后明显加剧，持续干旱和强烈厄尔尼诺现象进一步加重灾情。专家也将火灾归因于气候变化、数十年来的森林退化，以及烧林开垦土地等做法，导致原本不易起火的自然环境发生改变。

森林监测平台“努山塔拉地图集”（Nusantara Atlas）数据显示，1月至7月的过火面积接近30万公顷；若将8月份的数据也计算在内，受灾总面积估计近90万公顷。