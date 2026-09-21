（金边综合讯）柬埔寨首相洪马内说，泰柬多年来悬而未决的边境冲突已威胁柬埔寨来之不易的和平。他呼吁各方遵守现有协议，并强调仅靠国际法已不足以确保和平，还需要双方真正的政治意愿、坚定的承诺以及有效的落实。

柬埔寨《高棉时报》报道，洪马内在星期一（9月21日）的国际和平日前夕发布声明，呼吁各方和平解决泰柬边境问题。

洪马内在声明中指出，边境冲突已造成人员伤亡，影响边境社区居民的生计，政府过去26年致力于建设的持久和平，正受到泰柬边境冲突的严重威胁。

目前，柬埔寨与老挝和越南的边境勘界工作已取得显著进展，分别完成86%和84%，但与泰国的边境谈判仍面临重重阻碍。特别是去年冲突加剧、爆发两次武装冲突后，长达800公里的边境地区有超过64万人流离失所，目前仍有约2万名柬埔寨人无法返回家乡。

两国虽然在去年12月底签署停火协议，但之后不断互指对方违反协议、摩擦不断。

洪马内强调，柬埔寨的历史经验和当前的国际局势显示，如果没有真诚的政治意愿、坚定的承诺和有效的执行，单凭国际法本身并不能保证和平。

他重申，柬埔寨致力于根据国际法和平解决争端，并呼吁泰国也遵守两国之间已达成的协议，共同致力于缓解紧张局势、建立互信并恢复边境稳定，促进两国人民的和平共处。

今年国际和平日的主题是“为每个人、每个地方、每一天投资和平”。洪马内强调，和平是重建与发展的基石，能够帮助减少贫困、扩大基础设施建设，并深化与区域及更广泛世界的融合。

泰国军方正在东部边境修建长8.4公里、高3.6米的边境围墙，首公里已经完工，泰方强调这是为了防止人口和货物走私等非法活动，加强边境安全。柬埔寨最近也诉诸《联合国海洋法公约》（UNCLOS）强制调解程序，希望与泰国划定海上边界。