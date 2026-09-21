（苏高法新电）位于婆罗洲岛北部的马来西亚沙巴州因为森林遭到破坏而使得人象冲突日趋频繁，如何让濒危婆罗洲象与人类共存，是保育工作者多年来面临的难题。他们以麻醉枪暂时制服野象，为它们戴上追踪项圈，以便监测大象行踪，在它们接近村庄时及时提醒居民。

保育专家法里娜（Farina Othman）及其团队正致力于这项工作。他们会在为大象固定项圈并完成血液采样后迅速撤离现场，以免在麻醉药效消退、象群返回时发生危险。

过去40年，伐木和种植等人类活动导致婆罗洲象丧失超过六成的栖息地。这种体型最小的亚洲象目前野外仅存约1000只，已在2024年被列为濒危物种。

面积约400平方公里的京那巴当岸河下游洪泛平原生活着约160只婆罗洲象，但当地适合大象安全活动的空间实际上只剩一半左右，其余地区已被油棕种植园、村庄及其他人类设施分割。

虽然婆罗洲象是最温顺的大象亚种，但当它们靠近人类活动区时，人类的不安导致冲突难以避免。

法里娜带领的保育组织Seratu Aatai（意为“团结”）正通过科普教育，增加人们对野象的接受度，并计划建设生态廊道，在油棕种植园之间保留通道，把野象的栖息地串联起来。

不过，这仍须获得当地种植园业者的配合。由于商业竞争激烈、产品利润微薄，很多油棕种植园业者在找到双赢方案前，很可能不愿为生态廊道腾出土地。