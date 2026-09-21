马来西亚森美兰宫廷风波持续发酵，森州最高统治者慕力兹星期天（9月20日）突然宣布革除所有10名行政议员，州务大臣依斯迈拉欣星期一（21日）则指慕力兹做法违宪，双方互不相让而形成宪政危机。

首相安华星期一晚间紧急觐见慕力兹调解此事，显示森州从4月份发生宫廷风波，演变至目前影响州政府施政的宪政危机后，联邦政府已准备加大介入的程度。分析员警告，如果调解无效而危机持续，联邦政府可能宣布森州进入紧急状态并接管州政权。

据《星洲日报》报道，森州最高统治者（严端）慕力兹星期天深夜透过森州王宫发文告宣布，立即革除所有10名曾支持罢黜慕力兹的州行政议员，但保留州务大臣依斯迈拉欣。他也谕令依斯迈拉欣另外推荐10人出任行政议员。

慕力兹强调，根据1959年森美兰州宪法，森州行政议会的行政议员除了州务大臣，其他行政议员任期都由严端决定。

依斯迈拉欣随即召集行政议员进行紧急会议，并在星期一发文告说，根据州宪法，严端必须先咨询大臣，并根据大臣的劝告才能终止行政议员任期。

他指慕力兹未咨询大臣便擅自革除行政议员，违反森州宪法，因此革职谕令是违宪、违法和无效的。

依斯迈拉欣表明，他不会提名另外10人出任行政议员，并指示所有行政议员照常处理政务。

马国首相安华星期一（9月21日）晚间前往森州王宫觐见严端慕力兹约一小时。副首相阿末扎希与森州大臣依斯迈拉欣据传也随行觐见。（马新社）

森州行政议员地位发生变化后，媒体随即在森州王宫与州政府大厦驻守，密切关注时局发展。

首相安华星期一晚间前往森州王宫觐见严端慕力兹。据说副首相阿末扎希与森州大臣依斯迈拉欣也随行。他们的见面时间约一小时。

安华离开时笑容满面，但并未透露会谈内容。他只对守候数小时的记者说：“下雨了。”

森州王室与州政府之间的争议，源于森州行政议会一份涉及慕力兹地位的争议性公告。

森州行政议会上星期二（15日）召开会议后，所有州行政议员隔天发布联名文告，认定四大酋长今年4月19日罢黜慕力兹王位的公告有效，并承认慕力兹的侄儿纳扎鲁丁为新任严端。

依斯迈拉欣随后证实，州行政议员的公告是在上星期二的州行政议会会议上讨论，并获得全体州行政议员一致通过。

不过，森美兰州司法及酋长理事会随后表明，州行政议会无权认可四大酋长的公告或决定严端的地位是否合法，并强调慕力兹仍是合法的森美兰严端。

联邦政府律政署上星期四（17日）也表明，州务大臣和州行政议会无权单方面撤换严端，或宣布严端职位悬空。律政署并指森州行政议会上述公告不具法律效力。

马国宪法专家阿兹巴里接受《联合早报》访问时说，森州宫廷风波衍生的危机已经持续好几个月，“各种不确定性和混乱不能一直持续，那将让联邦政府看起来无能为力。”

阿兹巴里说：“对我而言，（联邦政府宣布森州进入）紧急状态可能是解决方案。”

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山也认同这点。他向《联合早报》分析，森州宫廷风波已演变成宪政危机，除非双方愿意入禀法庭，让法庭审核双方相持不下的各种争议，否则只能用紧急状态令解决。

胡逸山说：“联邦政府或可介入并宣布紧急状态，然后直接管治（森州）一段时间后，才举行州选。”

马国拉曼大学政治与新闻系助理教授刘惟诚认为，森州宫廷风波几个月来的范围都局限在现任严端慕力兹，与四大酋长拥立的新王纳扎鲁丁及其他王室成员，并未影响到州政府施政。

刘惟诚告诉《联合早报》，如今严端革除行政议员，并指示大臣另找10人成为行政议员，这可能导致森州除了严端闹双胞，连行政议员也可能出现两套人马。“这绝对是州政府行政的宪政危机。”

刘惟诚指出：“这种双方相持不下的局面若持续下去，结果可能引来联邦政府介入并宣布紧急状态。”

他说，颁布紧急状态后，可由统治者理事会负责调解森州宫廷风波，州政府的行政层面则由联邦政府调解。

刘惟诚也说，州务大臣依斯迈拉欣仍获得严端与州议会多数议员认可，严端也邀请依斯迈拉欣再推荐行政议员人选，这些都不影响州政府的合法性。“所以此事预料不会导致州政府垮台或重新举行州选举。”