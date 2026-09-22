（河内综合电）越南国家主席苏林说，越南已非常接近与美国达成贸易协议，并承诺将购买更多美国飞机等高科技产品，以缩小对美贸易逆差。

正在纽约出席联合国大会的苏林星期一（9月21日）接受彭博社访问时说，越南需要与美国领导人，特别是总统特朗普讨论的问题之一，是如何加快谈判进程，争取达成两国之间的“互惠、平衡和公平”的关税协议。

他说，越南的出口产品符合美国的需求，并没有直接与美国商品竞争。越南希望增加美国商品进口，以支持工业生产，但美国方面仍存在一些政策限制。

根据越南政府星期二（22日）发布的声明，美国贸易代表格里尔星期一与苏林会面后说，双方谈判团队已取得“重大进展”，非常接近达成最终协议。

格里尔说：“一旦签署并落实，这项互惠、公平且平衡的贸易协定将继续为双方合作开辟新的机遇。”

美国是越南最大的出口市场。苏林告诉格里尔，越南已采取措施加强双方合作，并增加购买美国商品，以缩小美越贸易逆差。

他透露，越南计划增加从美国进口高科技产品，包括飞机、核能及公路和铁路基础设施。

由于美国担心中国商品可能被重新包装后经越南转运至美国，以规避关税，美国要求越南加强原产地规则、海关执法以及对中国商品的管控。

苏林：越南不接受商品转运

针对美国海关检查人员近期对越南境内与中国有关联的工厂展开突击检查，苏林强调，越南“不接受商品转运”，产品必须真正产自越南，并符合国际标准以及越南的要求。

越南同时面临美国三项第301条款调查，并因涉及强迫劳动生产商品而面临12.5%的关税。此外，美国也在调查越南是否存在产能过剩及侵犯知识产权等问题。

被问及越南是否有信心避免更高关税时，苏林说，相关美国调查进展良好。

越南政府已通过禁止强迫劳动生产商品的新法律、加强海关程序，以及加大打击网络盗版和其他侵犯知识产权的行为。

结束纽约行程后，苏林将直接前往加拿大，并与加拿大总理卡尼会面。

越南政府将实现10%经济增长率列为主要目标，但中东战争推高能源价格并加剧通胀压力，使这一目标更难实现。

不过，苏林强调，越南正推动制度改革和建立新的增长模式，并完全有信心实现增长目标。