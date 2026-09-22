（河内综合电）由于发电和电网工程严重落后，加上人工智能（AI）、半导体制造和交通电动化带动的需求激增，使得电力供应承压，越南从2027年起将面临日益加剧的电力短缺风险。

越南工贸部说，越南2027年可能出现29亿千瓦时的电力缺口，预计能源缺口将扩大至2028年的207亿千瓦时、2029年的504亿千瓦时，以及2030年的约610亿千瓦时。

这凸显了越南电力系统的脆弱性，尤其是在北部地区。当地工业的快速扩张以及高耗电新项目的集中布局，都可能会给发电和输电基础设施带来额外压力。

与此同时，发电和电网项目推进缓慢，也给未来电力供应带来风险，多项大型项目很可能要到2030年以后才能投入运作。

根据工贸部数据，在实施第八次电力发展规划约三年后，已投入运营的项目仅占规划发电容量约5%。约9%的项目已动工但尚未投入运营；28%的项目已选定投资者，但尚未破土动工。另外12%的项目已获得投资批准，却未选定投资者；约45%的项目则尚未获得投资批准。

输电投资同样落后于计划。在2026年至2030年规划建设的43个大型输电项目中，只有10个已经动工。

为缓解供应压力，工贸部提议在公共设施安装2800兆瓦的屋顶太阳能装机，鼓励工业设施安装3000至5000兆瓦的屋顶太阳能和电池储能，并新增约2至3吉瓦的电池储能容量，同时加快推进发电项目建设。