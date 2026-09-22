柬埔寨称已捣毁大型诈骗园区 犯罪集团转向小规模运作
在柬越边境附近的波萝勉省，近80名记者星期一（9月21日）参观了当地一处已关闭、被称为“万胜商业城”的诈骗园区。 （路透社）
（金边综合电）柬埔寨星期一向媒体展示已关闭的网络诈骗园区，并称经过一年的全国打击行动，所有大型诈骗园区已被捣毁。
柬埔寨将于星期三（9月23日）和星期四举行打击网络诈骗国际会议，约20个国家包括美国和中国将派代表出席。
柬埔寨星期一（21日）允许数十名海内外记者进入柴桢省（Svay Rieng）和波萝勉省（Prey Veng）两处已关闭的网络诈骗园区参观和拍摄。记者在现场看到隔音电话亭、伪造的100元美钞，以及冒充新加坡警察局的布景。被查获的证据则包括笔记本电脑、监控摄像头、手机、工作准证和护照等。
柬埔寨国家打击网络诈骗委员会成员玛卡拉透露，当局已调查832个可疑地点，迄今已关闭663个诈骗据点，包括86个大型诈骗园区，并冻结了3亿美元（约3亿8000万新元）涉及诈骗的账户资金。
他说，经过为期一年的全国性严打行动，柬埔寨已彻底清除大规模诈骗园区。
不过，他坦言，犯罪团伙正不断调整策略，转向分散式的小规模运作，藏身在出租屋、酒店客房，甚至是车辆内从事诈骗活动。
有组织犯罪专家肯尼迪则质疑，当局关闭园区后，没有充分调查现场或讯问涉案人员，因此未能真正瓦解犯罪网络。
柬埔寨内政部说，5月至8月的突击行动共抓获来自30个国家的9700多人；另据打击网络诈骗委员会数据，自去年7月至今年8月间，柬埔寨已遣返逾2万2000名涉及网络诈骗的38国人员。