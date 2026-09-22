（金边综合电）柬埔寨星期一向媒体展示已关闭的网络诈骗园区，并称经过一年的全国打击行动，所有大型诈骗园区已被捣毁。

柬埔寨将于星期三（9月23日）和星期四举行打击网络诈骗国际会议，约20个国家包括美国和中国将派代表出席。

柬埔寨星期一（21日）允许数十名海内外记者进入柴桢省（Svay Rieng）和波萝勉省（Prey Veng）两处已关闭的网络诈骗园区参观和拍摄。记者在现场看到隔音电话亭、伪造的100元美钞，以及冒充新加坡警察局的布景。被查获的证据则包括笔记本电脑、监控摄像头、手机、工作准证和护照等。

波萝勉省一处已关闭的诈骗窝点内有一个仿照新加坡警察局布置的房间。（法新社）

柬埔寨国家打击网络诈骗委员会成员玛卡拉透露，当局已调查832个可疑地点，迄今已关闭663个诈骗据点，包括86个大型诈骗园区，并冻结了3亿美元（约3亿8000万新元）涉及诈骗的账户资金。

他说，经过为期一年的全国性严打行动，柬埔寨已彻底清除大规模诈骗园区。

不过，他坦言，犯罪团伙正不断调整策略，转向分散式的小规模运作，藏身在出租屋、酒店客房，甚至是车辆内从事诈骗活动。

有组织犯罪专家肯尼迪则质疑，当局关闭园区后，没有充分调查现场或讯问涉案人员，因此未能真正瓦解犯罪网络。

柬埔寨内政部说，5月至8月的突击行动共抓获来自30个国家的9700多人；另据打击网络诈骗委员会数据，自去年7月至今年8月间，柬埔寨已遣返逾2万2000名涉及网络诈骗的38国人员。