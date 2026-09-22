（芙蓉综合讯）马来西亚森美兰州务大臣依斯迈拉欣宣布，现有10名州行政议员（州内阁部长）继续履行职务，州秘书和州法律顾问则立即停职。他星期三（9月23日）也将率领行政团队朝觐新最高统治者（严端）纳扎鲁丁。

这些行动显示依斯迈拉欣对森州4月以来宫廷风波的立场，已由8月上台时的模棱两可，转变为力挺四大酋长拥立的新严端纳扎鲁丁。

《星洲日报》报道，依斯迈拉欣星期二（22日）召开行政议会特别会议后发文告说：“所有森州行政议员的职位维持不变，并具合法效力。”

他说，行政议会特别会议一致议决，立即革除森州政府秘书扎菲尔，以及森州法律顾问慕扎玛的职务。

据了解，森州政府认为两人对宫廷风波的处理和立场与森州政府存在分歧。森州政府为确保星期三的行政议会正式会议能顺利进行，并维持州政府行政运作，决定将两人革职。

依斯迈拉欣透露，政府首席秘书委任新的森州政府秘书之前，森州财政司马斯里将暂代此职。律政署委任新的森州政府法律顾问之前，执业律师法米阿迪拉暂代此职。

此外，依斯迈拉欣星期三上午9时，将率领行政团队朝觐新严端纳扎鲁丁。四大酋长、淡边东姑勿刹、以及双溪乌绒沙班达也将出席。

森州四大酋长于4月19日宣布罢黜严端慕力兹，并拥立慕力兹的侄儿纳扎鲁丁为新严端。10名行政议员上星期三（16日）宣布认可四大酋长的做法。

慕力兹星期天（20日）突然宣布革除所有10名行政议员，促使依斯迈拉欣隔天指他此举违宪。