菲律宾正加快拓展对外经贸关系。欧盟与菲律宾星期二宣布就自由贸易协定达成“实质协议”，菲律宾与加拿大的谈判也在加速推进中。

欧盟委员会主席冯德莱恩星期二（9月22日）宣布，已同菲律宾总统小马可斯通话，并就一项自由贸易协议达成一致。双方预计将在几个月内完成谈判，她期待于2027年访问菲律宾并签署协议。

欧盟贸易专员谢夫乔维奇与菲律宾贸工部长罗克在联合声明中指出，协议将深化双边贸易与投资关系，使双方在全球动荡局势下更趋多元化并更具韧性。

谢夫乔维奇在布鲁塞尔告诉记者：“这项协议释放了一个明确信号，即欧盟正在加强对印度洋太平洋地区的参与。”

加拿大贸易部长西杜星期二也说，加拿大与菲律宾和亚细安分别进行的自由贸易协定谈判已完成逾九成，渥太华希望在总理卡尼11月访问马尼拉前正式敲定两项协议。

西杜在马尼拉出席东南亚经济部长会议并接受记者访问时说：“双方都有强烈意愿推动协议落地，这是最关键的一点。”

在全球不确定性加剧的背景下，推进与菲律宾的贸易谈判是加拿大旨在实现经济伙伴多元化、强化供应链韧性的更广泛战略的一部分。

西杜强调，加拿大深化与东南亚的合作关系，并非针对某一特定国家，也并非主要出于应对美国贸易政策变化的考量。