马来西亚柔佛州峇株巴辖西南海域星期二（9月22日）下午4时55分发生4.4级微震。这是马国去年8月昔加末地震以来震级最强的地震，但并未损毁建筑物或造成人员伤亡。

据马国气象局官网，此次震央位于北纬1.7度及东经102.7度，距离峇株巴辖西南方约27公里，震源深度10公里。

有民众通报感受到震动的地区包括柔佛、马六甲、森美兰、雪兰莪、吉隆坡与布城。

据《星洲日报》报道，柔佛传出有感的地区包括麻坡、武吉巴西、巴莪、巴冬、东甲、实廊、武吉甘蜜、砂益、丹绒亚葛斯以及昔加末。

柔佛州负责卫生及环境事务的行政议员（州内阁部长）林添顺星期二在脸书说，当局暂时没有收到任何伤亡报告。

柔佛去年8月24日至今年6月21日，共发生11次地震和余震，震级在2.8级至4.1级。其中有六次发生在昔加末、两次在峇株巴辖、一次在居銮，以及最近一次即今年6月21日发生在峇株巴辖西南海域的3.3级微震。

霹雳州宜力（Gerik）的天孟莪（Temenggor）地区今年8月28日也发生3.4级微震。

除了8月24日清晨6时许发生在昔加末的第一次地震为4.1级外，其余地震和余震都是震级不超过3.5级的微震。