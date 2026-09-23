（万象法新电）有“东南亚蓄电池”之称的老挝虽然拥有数十座水电站为邻国输送电力，却因将高达八成的发电量用于出口换取外汇，加上自身电网极度老旧，导致老挝频繁停电，甚至不得不高价进口电力以满足国内需求。

在首都万象的一家公立医院，一名儿科急诊室医生说，医院经常出现急诊室在断电瞬间医疗设备突然停摆的险象。“曾有呼吸机停止运作，还好医院有备用发电机顶上供电。”

一家诊所的前台工作人员说，一般每周会停电两三次，通常会提前接获通知，诊所因为没有发电机，只能从隔壁店铺接电。

老挝国家电力公司一名前技术专家估计，老挝生产的电力约80%销往国外。官方数据显示，截至2024年的十年间，老挝常年电力出口量增加逾两倍，从12太瓦时（TWh）增至38太瓦时，这电量足以满足巴黎一年半的用电需求。

据官方统计，老挝2023年电力出口创收26.5亿美元（约33.7亿新元）。这些电力销售通常是老挝政府与投资当地基础设施的企业签约时，就已列入协议之中。

美国能源经济与金融分析研究所（IEEFA）亚洲顾问豪伯说：“大多数（电力）项目的输电线路专供特定客户，意味着它们并未与老挝国内的消费者相连。”

老挝电网大部分建于1970年代，已难以满足日益现代化的经济活动需求，包括旅游业发展、大型基础设施建设、城市扩张及冷气系统持续普及。

在万象，原本仅供单户家庭使用的输电线路，如今须承载整栋公寓楼的用电需求，这使得老旧的变压器不堪重负。

在农村地区，一旦有树木倒在输电线上，往往整个村子、甚至多个村子会停电，因为缺乏备用供电设施。

水力发电占老挝总发电量的80%，但在3月至8月的旱季期间，电力供应出现短缺。世界银行近期一份报告显示，老挝有时难以满足对邻国的供电，不得不以高价进口能源。

泰国是老挝电力的主要出口市场。越南近期也增加从老挝进口电力；老挝去年实现商业运行的孟松风电项目，就是主要向越南输送电力。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员黎洪和说，越南能源生产面临困境，但制造业对电力的需求却日益增长，须加大能源进口。

他指出，越南希望从老挝进口更多电力也出于政治因素，即与中国争夺对老挝的影响力。