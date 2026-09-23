人权观察组织说，缅甸女性囚犯普遍遭受酷刑、性暴力甚至危及生命的医疗忽视。

路透社报道，总部位于美国纽约的人权观察组织（Human Rights Watch）星期三（9月23日）在一份报告中指出，自缅甸2021年军事政变以来，已有超过3万名政治犯被拘留，其中包括前民选领导人翁山淑枝，以及6600多名女性和640名儿童。

报告基于2025年和2026年对17名曾遭拘押女性的访谈撰写。受访者包括活动人士、记者、援助与医务人员、拘留者家属及律师。

人权观察组织亚洲部副主任布里奥尼·刘（Bryony Lau）说：“曾在缅甸作为政治犯拘留的女性描绘的监狱生活令人不安，里面的苦难与忽视不仅是蓄意之举，也是常态。”

受访者称，狱方用棍棒、铁链、金属管和弹弓殴打一些囚犯，还有人遭受电击、烟头烫伤、长时间被迫保持痛苦姿势以及性暴力。

路透社无法独立核实这些陈述，但它们与联合国调查人员2025年发布的一份报告内容相呼应。那份报告记录缅甸拘留设施内存在的酷刑行为，例如“殴打、电击、勒颈、轮奸、灼烧生殖部位及其他形式的性暴力”。

受访者还告诉人权观察组织，狱方一贯阻挠她们获得针对严重慢性病和急性病症的必要医疗救治；孕妇也无法获得此类医疗服务，甚至有人被迫在牢房内分娩，且分娩刚结束，就被重新戴上脚镣。