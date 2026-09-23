柬埔寨首相洪马内说，电信诈骗是一个跨国区域性问题，柬埔寨无法独自根除这种跨国犯罪，持续的国际合作对于战胜这一挑战至关重要。

综合新华社和法新社报道，洪马内星期三（9月23日）在金边举行的打击电信诈骗国际会议上作出上述表示。此次会议旨在分享各国执法实践并加强国际合作，以应对这一日益严重的威胁。

洪马内在发表主旨演讲时说，国际社会必须坚决反对相互指责、将这一问题政治化以及单方面采取强制措施。这些行为将损害国家主权，破坏了合作瓦解复杂犯罪网络所需的集体凝聚力。

洪马内表示，柬埔寨当局在去年发起的一场备受瞩目的打击行动中，已“彻底捣毁了所有小型诈骗窝点”。他否认这一举措是“公关宣传”，并表示柬方行动旨在彻底铲除犯罪网络，防止其死灰复燃。

在为期两天的会议期间，代表们将参加多场专题讨论，议题涵盖将电信诈骗视为全球紧急事态，以及针对电信诈骗的区域及全球应对措施、技术手段、预防机制和各国打击诈骗的努力。

美国联邦调查局局长帕特尔7月访问金边时指出，网络诈骗问题是“重中之重”；他敦促各方“加大力度追究诈骗集团高层头目的责任”，并加强关于“涉案官员”的信息共享。

美国政府估计，仅在2025年，东南亚跨国犯罪组织利用网络手段实施的诈骗，使美国公民蒙受了至少182亿美元（约232亿新元）的损失。