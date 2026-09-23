（吉隆坡综合讯）马来西亚亚洲航空集团联合创办人兼顾问东尼费南德斯承认，亚航确实面临财务压力，若有人愿向亚航伸出援手，他对此持开放态度。不过他强调，亚航并未与马国政府展开任何关于纾困的讨论。

马国民航领域今年来盛传廉价航空亚航（AirAsia）陷入财务困境，但亚航高层多次否认。东尼费南德斯的这一番表态，标志着亚航首次有高层公开承认公司正面临财务压力，并需要某种形式的援助。

据《星洲日报》报道，东尼费南德斯在播客节目Common Sens中指出，亚航确实面临财务压力。他说，亚航在没有政府协助的情况下渡过冠病疫情，但目前又面对燃油成本大幅上涨的问题。

被问及若有人愿意协助亚航，东尼费南德斯说：“若有人想帮助我们，他们认为这对国家有利，我也认为这对亚航员工有利，我为什么不接受呢？”

他认为，协助企业渡过难关并非纾困，亚航也不需要政府纾困。“对我而言，纾困是针对那些经营不善且要求现金注入的企业。”

谈到外界的具体协助方式，东尼费南德斯说，例如亚航与马来西亚机场控股合作，降低地勤和其他成本。他说，国家石油公司（Petronas）也让亚航赊账，但他并未透露金额或其他细节。

他说，面对居高不下的燃油价格，亚航已努力削减成本和调整营运，包括退还耗油量较高的飞机、取消在当前油价下无法获利的航线，以及缩减在印度尼西亚和菲律宾的扩张速度。同时，公司也利用人工智能技术减少燃料消耗和提高收入。

东尼费南德斯透露，有人愿向亚航提供贷款，条件是他必须提供个人担保和延长相关合约。他并未透露提出这些要求的是什么人。