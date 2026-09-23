缅甸曾经领导军事政变的文职总统敏昂莱说，他对被推翻的民选领导人翁山淑枝一直抱着“极其宽容”的态度。

敏昂莱在2021年的军事政变中推翻翁山淑枝，军方随后将她拘押，并对她提起多项指控。

缅甸去年底举行政变以来首次大选，敏昂莱由军事领导人成为文职总统，但国际社会普遍不承认这次选举。人权组织和许多国家都对现年81岁的翁山淑枝处境深表关切。

不过，敏昂莱在美国《时报》周刊星期三（9月23日）发布的采访中说：“我对翁山淑枝一直以来极其宽容。我们尽了一切努力，试图避免局势发展到今天这一步。”

分析人士称，虽然缅甸国内激烈的内战威胁敏昂莱的统治，但他正利用可能放宽对翁山淑枝拘押限制的前景，来吸引各国进行接触。

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敏昂莱4月亲自下令，将翁山淑枝从监狱转移至首都内比都软禁。缅甸官方8月发布罕见照片，显示翁山淑枝会见一名红十字会高级官员。

敏昂莱告诉《时报》，是否给予翁山淑枝特赦，“取决于她自己”。但他也暗示，如果“我们一方出现重新考虑的理由”，情况可能会发生变化。

他还强调，“民主有多种形式”：“既有美国式民主，也有欧洲式民主。我会确保缅甸建立一种真正符合我们自身文化、习俗和传统的民主制度。”