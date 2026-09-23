菲律宾参议院弹劾法庭通过降低弹劾案定罪所需票数的门槛，意味着副总统莎拉在弹劾审讯中被定罪并遭罢黜的门槛可能降低。

路透社报道，参议院弹劾法庭星期三（9月23日）就此进行投票，最终以13票赞成、一票反对和六票弃权的结果裁定，宪法规定必须获得“参议院全体成员”三分之二票数才能定罪，但“全体成员”应指的是“能够参与审讯的成员”。

这意味着只有能够参与审判的参议员票数才应被计入。24名参议员中，有四名支持莎拉的参议员无法参与审判，因此无法投票。

主持审讯的参议员埃斯库德罗说，这项裁决实际上将定罪所需票数从16票降至14票，并将在接下来的审讯中作为“具约束力的裁决”。

埃斯库德罗是唯一投下反对票的参议员。他说：“虽然主席对这项决定持有异议，但主席仍接受这是本庭作出的裁决，并有义务执行。”

莎拉的辩护律师波阿说：“我们接受这项裁决，但不会放弃向最高法院上诉的权利……从今天到宣判之前，仍可能发生很多事情。”

副总统发言人帕内洛形容这项投票是企图“修改宪法”。他说：“他们的目标是捏造定罪。他们无法获得16票，所以想降低门槛来定罪副总统莎拉。”

菲律宾众议院5月11日通过弹劾莎拉的动议，指她涉及贪污、腐败、贿赂，以及涉嫌策划刺杀曾经的政治盟友、总统小马可斯。

如果参议院裁定她罪成，她将被解除副总统职务，并永久禁止竞选公职。

莎拉的两名盟友目前因贪腐罪名入狱，另一人则因国际刑事法院发出逮捕令而遭通缉，目前藏匿在外。第四名盟友目前人在国外接受治疗，同时也受到调查。