马来西亚首相安华星期三（9月23日）暗示将慰留已表明辞职的交通部长陆兆福。安华说，陆兆福应该思考，究竟要辞职并向政敌低头，还是留下来改善政府施政。

据《星洲日报》报道，安华星期三继续访华行程，并搭乘高铁从上海前往杭州途中告诉随行的马国记者，他将向陆兆福提出自己的看法，包括陆兆福辞职对政府的影响。

陆兆福也是安华领导的希望联盟成员民主行动党秘书长。纳吉星期五（18日）获得国家元首有条件特赦及居家服刑后，陆兆福隔天宣布尊重元首的特赦权，但也将通过辞职表明民行党的立场。

对于陆兆福应否辞职，安华并未正面回应，只说这并非应不应该的问题。他认为，民行党不应迫于外界压力而作出可能导致政府不稳的决定。

至于是否要求陆兆福打消辞意，安华也没有正面回应，只说将向陆兆福解释。他认为，陆兆福与民行党确实坚守原则，许多公正党国会议员也曾向他表达对纳吉获准居家服刑的强烈反对。

但安华指出，目前更重要的是，陆兆福必须思考究竟要留下来巩固政府，还是坚持辞职从而削弱政府。

不过，与安华一起搭乘高铁往杭州的陆兆福，星期三在不同车厢回应此事时说，这次访华行程结束后，他就会正式向安华提交辞呈。“我已经决定，回国后就将辞呈提交给首相安华。”

陆兆福目前陪同安华在上海和杭州进行为期三天的访问。随同安华出访的还有投资、贸易及工业部长佐哈里，以及内政部长赛夫丁。