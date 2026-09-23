马来西亚上诉庭星期三（9月23日）驳回前首相夫人罗斯玛请求无条件暂缓执行6746万令吉（约2115万新元）珠宝案判决的申请。这意味着罗斯玛须将这笔款项存入诉辩双方律师的联合账户，直到她的上诉案审结为止。

据《星报》报道，由莫哈末菲鲁兹、阿马吉星和阿丽莎组成的上诉三司指出，罗斯玛先前并未对“有条件暂缓”的裁决提出上诉，也未申请延长缴款期限，反而提出无条件暂缓的申请。

上诉庭说，他们本应直接驳回此类申请，但仍行使斟酌权，审理了动议的实质理由。“本庭审慎考量后，认为并无任何特殊情由足以批准无条件暂缓执行。基于没有其他理由，本庭驳回这项动议。”

黎巴嫩珠宝商世皇2023年3月入禀法庭称，世皇2018年2月将44件珠宝交给罗斯玛鉴赏及选购，但罗斯玛并未买下。一马案发后，世皇只追回其中一件珠宝，因此入禀法庭向罗斯玛索偿，要求法庭强制罗斯玛归还其余43件寄售珠宝或支付6746万令吉赔偿。

吉隆坡高庭今年6月裁定世皇胜诉，罗斯玛须在裁决后的一个月内向世皇支付上述赔偿。

罗斯玛于是要求高庭暂缓执行判决。高庭今年8月12日发出的庭令，要罗斯玛30天内将上述款项存入诉辩双方律师的联合账户，直到她的上诉案审结为止。