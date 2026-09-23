马来西亚国会下议院即将在10月5日开会。议长佐哈里阿都透露，他至今仍未收到任何针对政府的不信任动议。首相及财政部长安华将在这次国会提呈2027年度财政预算案。

据《星洲日报》报道，佐哈里阿都星期三（9月23日）出席活动后告诉记者：“不是还没有（接获不信任动议），是完全没听过。”

佐哈里阿都说：“我知道这方面的传闻，但我还没收到相关文件。通常任何动议都会在提呈前两周通知议长，但目前我还没有收到任何通知。”

副首相及巫统主席阿末扎希本月12日在巫统全国代表大会上发表总结演说时，挑战想将巫统及国阵逐出团结政府者，应该在国会下次会期正式提出不信任动议并进行表决。不过，阿末扎希随后在记者会重申，国阵将支持团结政府直到国会解散。

据国会官网的下议院议程，第15届国会第五季第三次会议将从10月5日至12月8日举行，共37个议会工作日。

本次会议将于10月5日至8日先行提呈法案及处理政府事务，随后于10月9日提呈2027年财政预算案。

2027年度财政预算案的政策阶段辩论将在10月12日至22日进行，10月26日至29日是部长答辩环节。国会之后将于11月2日至26日进行新预算案的委员会阶段辩论，随后在11月30日至12月8日提呈法案及处理政府事务。