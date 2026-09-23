（上海／芙蓉综合讯）马来西亚森美兰州宫廷风波导致的宪政危机延烧近半年，毫无缓解迹象。首相安华星期三首次发声，严厉批评森州大臣依斯迈拉欣的处理方式“粗鲁和不文明”。当局也指示警方，阻止依斯迈拉欣率州行政团队会见四大酋长及他们拥立的新王纳扎鲁丁。

森州宫廷风波今年4月爆发以来，涉及的各方至今不但毫不妥协，还不断衍生新的争端，影响州政府施政。这让原本不愿干预的联邦政府逐渐失去耐心，准备扩大介入和主导解决进程。

据《星洲日报》报道，安华星期三（9月23日）在中国访问期间，搭乘高铁从上海前往杭州途中告诉随行的马国记者，森州大臣及行政议员无权决定是否罢黜森州最高统治者（又称严端）。

安华说：“他们从什么时候有权质疑统治者的地位？这是粗鲁和不文明之举，我强烈反对。”

他指出，对马来社会而言，罢黜或撤换统治者绝不可等闲视之。“如果州务大臣和行政议会因为不同意统治者便采取（罢黜）行动，将来联邦政府与王室若出现分歧，首相和内阁是否也能自行决定，再要求马来统治者接受？”

安华认为，目前根据法庭裁决及法律地位的认定，都显示原任的慕力兹仍是森州严端。

他说，此事的当务之急是确定主张罢黜严端的四大酋长是否合法，以及罢黜行动是否根据森州宪法规定的程序进行。

至于有人建议马来统治者理事会介入，安华说，统治者理事会一般不干预其他州属的王室事务，但马来统治者之间可通过正式或非正式途径，针对森州王位争议提出劝告、意见及建议。

森州四大酋长今年4月19日宣布罢黜慕力兹，并拥立已故前任严端东姑查化之子、慕力兹的侄儿纳扎鲁丁为新严端。

森州10名行政议员上星期三（16日）发布联署文告，认可四大酋长的做法。慕力兹星期天（20日）深夜宣布，立即革除这些行政议员，并要依斯迈拉欣再推荐10人出任行政议员。

不过，依斯迈拉欣星期一（21日）回应说，慕力兹革除行政议员前并未咨询大臣，这已经违反森州宪法，因此所有行政议员将照旧履行职务。他也不会提名另外10人出任行政议员。

他接着于星期二（22日）宣布，即刻暂停联邦政府派驻森州的州政府秘书莫哈末扎菲尔，以及法律顾问慕扎玛的职务，并表明隔天会率领全体行政议员觐见纳扎鲁丁。

由于此举形同承认纳扎鲁丁为合法严端，联邦政府于是下令警方星期三包围双溪乌绒酋长府，导致纳扎鲁丁与四大酋长无法前往预定地点与依斯迈拉欣团队见面。

《新海峡时报》引述消息人士报道称，依斯迈拉欣方面听取相关单位建议，并综合考虑当前局势及安全因素后，决定取消原定星期三的觐见。

此外，马国律政司莫哈末杜苏基发文告指出，森州政府无权直接暂停联邦政府委任的州政府秘书及法律顾问的职务，因此，莫哈末扎菲尔和慕扎玛将照常上班。

莫哈末扎菲尔星期三受询时也说，他并未接获森州政府的相关正式通知，因此会遵从联邦政府首席秘书的指示，如常履行在森州的职务。