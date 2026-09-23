马来西亚社媒星期三流传一封据称是社团注册局撤销反对党国民联盟注册资格的信函，让国盟的合法政治联盟地位引起议论。

据《星洲日报》报道，网传照片显示，社团注册局在一份星期三（9月23日）发出的书面指令中说，当局正式援引《1966年社团法令》第13（2）条文，勒令国盟即日起全面暂停所有活动，并禁止继续使用“国盟”名称。

网传照片也显示，社团注册局在另一份本月22日的信函中，要国盟主席在30天内提交陈情和申诉。

马国媒体随即联系国盟领导层核实，包括国盟总秘书达基尤丁及国家宏愿党总秘书赛富丁，但都没有回应。

据了解，社团注册局近期将针对此事发表正式声明。

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国盟成员伊斯兰党今年6月13日宣布终止与土著团结党所有政治合作后，双方就为了争夺国盟的主导权而相持不下。

哈迪阿旺8月7日指土团党因计划组建新联盟而“自动失去成员党资格”；但土团党总秘书阿兹敏阿里随即反驳指国盟党章并无相关条款。阿末山苏里随后承认，根据国盟章程，土团党仍是成员党。

不过，土团党仍向社团注册局投诉，7月16日举行的国盟最高理事会会议并未通知土团党。土团党也要求当局厘清自己在国盟的地位。

社团注册局8月21日传召国盟总秘书达基尤丁问话四小时，让他解释土团党的投诉。

土团党主席慕尤丁上周六（19日）敦促社团注册局，尽快针对土团党提交的投诉作出裁决。

慕尤丁强调，土团党在投诉信中，明确列出国盟领导层涉嫌违反的八项主要事项，希望当局介入调查。