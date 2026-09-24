（吉隆坡综合讯）马来西亚烟霾情况依旧是西马改善，东马恶化。西马半岛连日降雨驱散了烟霾，北马和东海岸多个地区空气质量恢复良好水平，但东马砂拉越西连却再度被烟霾笼罩，成为全马唯一空气污染指数全达到非常不健康水平的地区。

根据马国环境局网站资料，砂拉越西连自星期三（9月23日）晚上开始，空污指数就超过201点的非常不健康水平，情况持续至星期四（24日）不见好转。

砂拉越教育局宣布，西连县所有108所各级学校星期四停课一天，所有受影响学生都改成居家学习。

此外，马国星期四有八个地区的空污指数达不健康水平，全在砂拉越。其中以古晋的190点最高，最低则是加帛的120点。

全马有48个地区空污指数在中等水平，当中以马六甲武吉南眉的97点最高，最低则是登嘉楼甘马挽的51点。

马国环境局星期四下午发文告说，亚细安南部地区持续面对干燥天气，亚细安气象中心截至星期三在印度尼西亚加里曼丹侦测到792个热点，苏门答腊则有75个；马国则未侦测到热点。

亚细安气象中心也观察到中等程度的跨境烟霾笼罩婆罗洲西北部。加里曼丹多个地区及苏门答腊南部的热点群则形成中等至浓密的烟霾。

马国环境局表明，会加强监督泥炭地、垃圾掩埋场、农业区及园丘等高风险地点，并严厉取缔露天焚烧活动，同时持续监测空污指数、热点及跨境烟霾。