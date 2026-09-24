（吉打邦路透电）受超级厄尔尼诺现象引发的极端干旱天气影响，印度尼西亚正经历十多年来最严重的野火。在火灾重灾区婆罗洲加里曼丹岛，当地妇女组建名为“妈妈力量”的女性志愿消防队，协助预防及扑灭林火，成为守护家园的核心力量。

“妈妈力量”（The Power of Mama）由140多名妇女组成，她们大多是农民和全职妈妈。当中有不少人的孩子过去曾因林火产生的烟霾而患上呼吸道疾病，促使她们肩负起守护森林及孩子健康的使命。

这群西加里曼丹省吉打邦的无偿志愿者，都接受了环保组织印尼自然康复倡议基金会（YIARI）提供的消防培训。她们身穿红色防护服，骑着电单车在当地约10个村庄巡逻，记录火灾热点并协助扑灭小规模火灾。

她们也扮演宣导员的角色，劝阻居民不要以烧芭方式开垦土地种植棕榈树，以免增加火灾风险。

46岁的志愿消防员马琳娜说，她的孩子过去曾患上呼吸道感染，花了一年多时间才康复。

根据印尼卫生部数据，今年8月18日至9月21日期间，受林地火灾影响的地区共记录了17万4694起急性呼吸道感染病例，其中超过4万名患者为幼儿。

婆罗洲的泥炭地容易在干旱期间持续闷烧，令灭火行动更加困难。印尼林业部长拉查此前说，由于雨季预计延迟到来，当地林火可能持续至11月初。当地政府已出动超过50架飞机进行空中洒水和人工增雨作业。

官方数据显示，今年1月至7月，印尼全国约20万2000公顷土地被烧毁，其中西加里曼丹受灾最严重，超过3万8000公顷被烧毁。

38岁的农妇伊尔玛说，当地土地容易发生火灾，今年情况尤其严重，因为水源已经干涸。

马琳娜也说，今年林火比往年严重，过去几年仍在恢复中的森林和泥炭地再次受影响，令人感到彷徨和担忧。

她说：“我们的希望正逐渐破灭，正如你所见，森林已经不复存在。”