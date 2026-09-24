（芙蓉综合讯）马来西亚森美兰州宪政危机持续延烧。遭森州最高统治者（又称严端）慕力兹革职的10名州行政议员被禁止进入森州政府大厦，无法履行行政议员职务。

不过，森州大臣依斯迈拉欣坚持，这些行政议员（州内阁部长）仍然合法，有权履行职责。

《星洲日报》报道，依斯迈拉欣星期四（9月24日）在芙蓉一家酒店召开记者会说，这些行政议员从星期三（23日）开始被禁止进入位于州政府大厦内的办公室，也不准执行行政议员职务及召开行政会议。

依斯迈拉欣说，他被口头告知有关禁令，但不清楚是谁发出指示，也没收到任何书面指示或法庭庭令。

他重申，现有森州行政议员阵容仍合法，应如常履行职务。他因此促请当局检讨不准行政议员进入办公室的指示，以免影响州政府行政运作及人民的利益。

他说，任何人都不应以森州宫廷风波为由，导致州政府行政瘫痪、阻止合法的行政决定，或影响州政府向人民提供服务的能力。

依斯迈拉欣也说，目前的宪政危机是前任希望联盟森州政府造成的，因为时任森州大臣阿米努丁未能履行《森州宪法》所规定的责任，导致宪政危机延续至今，且日益恶化。

他强调，外界指森州政府或大臣罢黜最高统治者的说法并不准确。他本人及森州行政议员并没有作出罢黜或委任新严端的决定，只是针对四大酋长的“419宣言”，表达州政府的立场。“419宣言”指的是森州四大酋长今年4月19日宣布罢黜慕力兹。

森州10名行政议员上星期三（16日）发布联署文告，认可四大酋长罢黜慕力兹。慕力兹星期天（20日）深夜宣布，立即革除这些行政议员，并要依斯迈拉欣再推荐10人出任行政议员。

依斯迈拉欣星期一（21日）则说，慕力兹革除行政议员前并未咨询大臣，这已经违反森州宪法，因此所有行政议员将照旧履行职务。他也不会提名另外10人出任行政议员。