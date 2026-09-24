印度尼西亚法院驳回前教育部长、私召车平台Gojek联合创始人纳迪姆贪污案的上诉，拒绝撤销针对他的所有指控，但采纳部分上诉意见，将他的刑期从监禁10年减至九年。

路透社报道，印尼法官卡图尔星期四（9月24日）说，法院不接受纳迪姆要求撤销所有控罪的上诉，因为原审判决与审讯中确立的事实、所呈交的证据及证人证词一致。

另一名法官苏巴赫兰则说，法院将纳迪姆须支付的赔偿金从8090亿印尼盾（约5800万新元），减至5480亿印尼盾。

印尼法院于今年6月裁定纳迪姆贪污罪成，判处10年监禁，并须缴纳10亿印尼盾罚款，外加赔偿金。纳迪姆于7月向雅加达最高法院提出上诉。

41岁的纳迪姆被指2019年至2024年担任教育部长期间，在为学校采购谷歌的Chromebook笔记本电脑及操作系统的项目中私吞8090亿印尼盾，并导致国家蒙受约2.18万亿印尼盾的损失。

纳迪姆在法官宣判后向媒体表达失望，并表明将继续向最高法院提出上诉。