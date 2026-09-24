（峇淡讯）印度尼西亚峇淡岛农萨经济特区周边居民近期面对断水危机，但特区内的数据中心却持续享有充足供水，引发民众强烈不满，抗议数码基础设施建设引发资源不公。

《雅加达邮报》报道，数百名以家庭主妇为主的居民上个周末到峇淡农萨经济特区（Nongsa SEZ）管理办公室外抗议，抨击特区管理部门和市政府未能采取缓解措施，导致过去一周的供水量急剧下降，部分地区更是完全断水。

他们质疑，为何民众陷入断水困境，而特区内的数据中心却仍能获得充足的供水。

水资源危机不仅发生在农萨附近，也波及其他居住区，包括峇淡岛商业中心卢布克巴扎（Lubuk Baja）的两个住宅区。据报道，有关地区过去一周的供水量急剧减少，并从周六（9月19日）起完全中断，直至周一（21日）仍未恢复。

对此，农萨数码工业园人力资源总监纳拉澄清，数据中心和居民区的供水来源不同。他还说，园区很难回应供水短缺的问题，因为这不是他们的管辖范围。

他说，特区内数据中心的用水由杜里安康水库供应，并通过峇淡自由贸易区管理局铺设的专用管道输送；农萨居民区的用水则源自农萨水库，而有关水库目前水位下降，日益干涸。“正因如此，居民才会觉得他们的用水需求未获优先保障。”

峇淡自贸区管理局商业事务副主管汤达诺受询时则说，当局正在调查导致居民区停水的原因。

峇淡岛水资源危机早在预料之中。峇淡岛前市长阿末达兰曾说，当地清洁用水只能满足约100万居民的需求，而根据官方数据，截至去年下半年，全岛人口已达139万。

水供问题可能成为峇淡岛发展成国家级数码投资中心的阻碍。据估计，大型数据中心的服务器冷却系统每天需要约1900万公升水，相当于1万至5万人的用水量，而峇淡岛六个水库的净水生产能力仅为每秒3487公升。

峇淡自贸区管理局的记录显示，岛上至少有16个超大规模数据中心投资项目，分布在数个工业园。其中两个已投入运营，五个处于施工阶段，三个还在准备，另有六个仍在洽谈中。

这些项目中，总部在新加坡的大规模数据中心运营商DayOne的投资额最高，达120亿美元（约154亿新元），其次是中国投资的印尼企业Equator Gate System Batam，投资额为50亿美元。