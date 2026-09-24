（芭堤雅综合讯）泰国度假胜地芭堤雅遭遇持续强降雨，市区多处道路严重积水，三名外籍男游客涉水而行时不慎坠入湍急的排水道，其中两人获救，另有一人失踪。当局已展开搜救，他们的身份和国籍尚未得到官方确认。

此事发生在当地时间星期四（9月24日）清晨约5时（新加坡时间24日清晨约6时）。由于芭堤雅连夜下暴雨，当地夜生活场所打烊后，许多游客不得不冒雨涉水返回住处。

出事的三名外籍男子当时正涉水前行。据信，积水导致他们并未意识到所走的路经过一座横跨排水道的桥梁，结果不慎踩空坠落。

《曼谷邮报》引述17岁的目击者提孔说，其中两人跌入排水道，另一人及时抓住桥上的栏杆。提孔随即上前协助将其中一人从水中救出，但另一人被水流冲走，下落不明。

当局已展开搜救，但由于持续降雨、水量巨大且水流湍急，搜寻工作困难重重。

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有关部门仍在核实三名男子的身份与国籍，目击者推测这三人可能是韩国人。

泰国气象局预测，东部省份、东北部偏南地区和曼谷接下来将有暴雨。低洼地区极易发生山洪、河水泛滥等，民众须注意防范。