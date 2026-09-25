（吉隆坡综合讯）马来西亚天然资源及环境永续部正研究机制，以制定应对跨境烟霾问题的专门法律，其中包括参考新加坡采取的措施。

《星洲日报》报道，马国环境部环境管理组秘书普巴迪在星期四（9月24日）晚播出的马新社电视节目《议论空间》中指出，环境部长亚瑟古律已指示成立涵盖相关部门和机构代表的特别委员会，研究加强应对跨境烟霾的对策。

他说：“我们正在研究新加坡现有的机制，以制定专门应对烟霾问题的法令。不过，要制定这样的法令并非易事。”

马国和新加坡是受到印度尼西亚野火产生的跨境烟霾影响的主要国家。新加坡早在2014年通过《跨境烟霾污染法令》，允许惩治导致当地空气污染的境外违法实体。

马国曾多次探讨类似立法，但在2023年底停止起草跨境烟霾法案，理由是它在执行时有困难，尤其是搜证时可能触及邻国主权和机密，恐影响双边关系。不过马国政府当时强调，对相关立法仍持开放态度。

印尼近期再次发生严重森林及泥炭地火灾，马国和新加坡已连续多个星期被跨境烟霾笼罩。

普巴迪透露，马国日前出席在印尼峇厘岛举行的第27次亚细安跨境烟霾污染技术工作组会议，以及次区域部长级指导委员会会议时，提呈有关科学外交及设立永续烟霾基金的报告。

据了解，有关报告建议设立永续烟霾基金，旨在确保本区域有充足的资金采购应对野火和跨境烟霾所需的机械设备及其他物资。

普巴迪说，这项建议获得出席会议的五个国家支持，分别是印尼、新加坡、文莱、泰国和东帝汶。

他指出，此事将由亚细安秘书处研究，并计划提交至12月在越南举行的亚细安系列会议上，供所有11个成员国深入讨论。

他补充说，马国也提议建立更开放和透明的机制，共享烟霾与露天焚烧的实时数据，以便各国能更快采取后续灭火与应对行动。

另一方面，马国环境局执法组主任罗斯里祖说，当局会持续加强对露天焚烧的执法，因为这是造成烟霾的原因之一，而环境局每年接获的环境污染投诉当中，有近80%与露天焚烧有关。

他指出，当局预计10月中转入东北季风后，跨境烟霾影响可能会随风向改变而减弱，因此，当局更有必要加强监测，确保马国国内火灾不会在接下来成为烟霾的源头。